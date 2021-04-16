Зеленський перепризначив заступника голови КСУ членом Венеційської комісії

Президент України Володимир Зеленський перепризначив заступника голови Конституційного суду Сергія Головатого членом Венеціанської комісії. Напередодні він увільнив його через закінчення терміну повноважень.
Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.
Зеленський увільнив заступника голови КСУ Головатого від виконання обов'язків члена Венеційської комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Наступним указом глава держави призначив Головатого членом Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) - за згодою.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року Зеленський попросив Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також Зеленський попросив оцінити, чи дотримався КСУ всіх вимог, коли ухвалював своє рішення.
У березні Венеціанська комісія позитивно відзначила положення проєкту закону про конституційну процедуру, що має забезпечити процес реформування Конституційного суду.