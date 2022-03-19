ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про переговори з Росією: Пора зустрічатися і говорити про мир

Новость на русском →
Київ, Субота 19 березня 2022 01:18
Зеленський про переговори з Росією: Пора зустрічатися і говорити про мир Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва в Москві. За його словами, настав час зустрічатися і говорити про мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Переговори про мир, про безпеку для нас. Вони змістовні, чесні, без затягування - це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Ми завжди наполягали на переговори, завжди пропонували діалог, рішення для миру. Хотів звернути для тих, хто в Москві. Настав час зустрічатися, настав час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати для Росії будуть такі, що не вистачить кількох поколінь, щоб піднятися", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що досягти миру між Україною і Росією можна тільки при зустрічі лідерів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Війна Росії проти України триває 24 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня