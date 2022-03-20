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Зеленський про переговори з Путіним: якщо вони проваляться, це означатиме третю світову війну

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести прямі переговори з главою РФ Володимиром Путіним. Він додав, що, якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком третьої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави держави виданню CNN.

Зеленський впевнений, що тільки переговори можуть покласти край війні в Україні. Він заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів з Путіним.

"Я готовий до переговорів. Я був готовий останні два роки. І без переговорів ми не можемо закінчити цю війну", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що переговори між Україною і Росією триватимуть, оскільки це шанс зупинити загибель мирного населення.

"Всі люди, які думають, що цей діалог поверхневий, і що він нічого не вирішить, просто не розуміють, що це дуже цінно... Я не можу розповісти вам про результати цих переговорів, але ми щодня втрачаємо людей, невинних людей. Російські сили прийшли, щоб винищити нас, вбити нас. І ми продемонстрували гідність нашого народу, і нашої армії, ми вміємо завдати потужного удару, вміємо завдати удару у відповідь", - відповів Зеленський.

Проте він підкреслив, що Україна повинна використовувати всі шанси для завершення війни, інакше це може перерости в більш масштабний конфлікт.

"Ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість домовитися про можливість розмови з Путіним. Але якщо ці спроби зазнають невдачі, це означатиме, що це третя світова війна", - акцентував президент.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, завтра українська та російська делегації проведуть п'ятий раунд переговорів. Вони пройдуть у віртуальному форматі.

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