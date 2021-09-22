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Зеленський передав Гуттерішу список із 450 українських політв'язнів

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Середа 22 вересня 2021 10:58
Зеленський передав Гуттерішу список із 450 українських політв'язнів Фото: президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніу Гутерріш (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем підняв тему політв'язнів. Він передав список із майже 450 українців, яких незаконно утримує Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

У списку українці, які перебувають в ув'язненні як в Росії, так і на окупованих територіях.

"Президент передав Генеральному секретарю ООН список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Зеленський закликав генсека ООН підтримати Кримську платформу.

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