Зеленський: передача інформації Путіну через дружні країни не дасть потрібний результат

Президент України Володимир Зеленський вважає, що будь-які формати зустрічі з Росією і передача інформації Путіну не дасть потрібний результат. Глава держави додав, що війну може зупинити тільки те, хто її розв'язав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського .

Глава держави додав, що розв'язану в Україні війну може зупинити тільки той, хто її розпочав.

"Я вважаю, що будь-які формати зустрічі через посередників з Росією або передача інформації лідеру РФ через дружні країни не дасть бажаний результат", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звернувся до нейтральних країн, які не реагують на війну в Україні - це дуже ризиковано, вони можуть втратити все.

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