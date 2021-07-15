RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський перед зустріччю Меркель і Байдена: жодних рішень про Україну без України

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 15 липня, відбудеться зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель й президента США Джо Байдена. Володимир Зеленський, зі свого боку, сподівається, що політики не прийматимуть рішень стосовно України без її відома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Володимира Зеленського.

На своїй сторінці у соціальній мережі, президент України відзначив, що зустріч міжнародних лідерів може вплинути на майбутнє Європи, оскільки цінності, принципи й безпеку неможливо поміняти на економічні інтереси.

В кінці Зеленський відзначив, що вірить у те, що Ангела Меркель й Джо Байден не прийматимуть рішень стосовно України таємно та спільно протистоятимуть агресії з боку Російської Федерації.

"Вірю, що наші партнери Німеччина й США спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України", - написав президент України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф БайденАнгела Меркель