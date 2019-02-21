Зеленський та його партія "Слуга народу" стали лідерами електоральних симпатій

Зеленського готові підтримати 25,1% респондентів

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сохраняет значительный отрыв от конкурентов в рейтинге электоральных симпатий украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале Института социальных технологий "Социополис".

Согласно опросу, если бы выборы проходили в это воскресенье, за него проголосовали бы 25,1% тех, кто определился и собирается принять участие в волеизъявлении. За выход во второй тур также борются Юлия Тимошенко (15,4%) и Петр Порошенко (14,6%). Разница между вторым и третьим местом - меньше одного процента. Четвертым идет Юрий Бойко (10,3%), остальные кандидаты не набирают десяти процентов.

Как следует из результатов, на юге и востоке Зеленский уверенно обходит Юрия Бойко (19,2% против 12,5% на юге и 22,7% против 13,3% на востоке среди всех опрошенных), а на западе его поддерживают 16,6% жителей - как и Юлию Тимошенко. Поддержка Петра Порошенко в западных областях - 14%. В центре у Зеленского 19% сторонников.

Во втором туре художественный руководитель "Квартала 95" побеждает всех кандидатов из главной пятерки. Причем, если бы он вышел во второй тур вместе с Порошенко, за него проголосовали бы 42% от всех респондентов, а за действующего президента - 18%.

В то же время вера опрошенных в победу Зеленского выросла до 22,4% при том, что в победу Порошенко верят 25,9%, а Тимошенко - 25,3%.

Готовность принять участие в выборах президента в целом выразили 80,3% опрошенных.

Парламентские рейтинги возглавляет партия Зеленского "Слуга народа". По данным исследования, ее готовы поддержать 21,4% среди тех, кто намерен принять участие в голосовании и уже определился со своим выбором. Второе-третье места занимают ВО "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (17,7% и 15,1% соответственно).

Кроме того, по данным опроса, 84,1% респондентов положительно относятся к введению запрета занимать должности в органах государственной власти тем политикам, в результате пребывания у власти которых произошло значительное ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Почти 69% украинцев поддерживают широкое внедрение в Украине прямой демократии, а 58% опрошенных высказались за то, чтобы важные решения в жизни страны принимались на всеукраинских референдумах.

Как сообщается, опрос был проведен с 8 по 15 февраля 2019 года. Объектом исследования были жители всех регионов Украины, за исключением Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в возрасте от 18 лет. Всего с использованием метода личного интервью face-to-face было опрошено 2409 респондентов. Выборка репрезентативна для всего взрослого населения Украины по полу, возрасту, региону проживания и типу населенного пункта (городской населенный пункт/село). Теоретическая статистическая погрешность выборки (с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2%.