Зеленский озвучил три направления санкций против РФ, над которыми работает Украина

Украина имеет три приоритетных направления в отношении санкций, которые должны быть введены в отношении России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем вечернем обращении к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский.

"Сейчас видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И слишком активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя. И защитить", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины есть три приоритета: дальнейшие санкции против энергосектора России, реальные ограничения поставок террористам чипов и в целом микроэлектроники и дальнейшая блокировка российского финансового сектора. Это санкционное наступление мира должно восстановиться.

Санкции ЕС против России

ЕС вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 г. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.

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