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Зеленський очікує на послаблення торгових обмежень для України від чотирьох країн

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Україна, Неділя 12 червня 2022 22:05
Зеленський очікує на послаблення торгових обмежень для України від чотирьох країн Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні почалася міністерська конференція Світової організації торгівлі. Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Україна Володимира Зеленського.

"За результатами цієї конференції дізнаємося строки ухвалення рішень про торгівельні послаблення для України від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну та Ісландії. Тиждень буде серйозним, вірю, що будуть хороші новини для України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установок, класу самохідних гаубиць М109.

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Володимир Зеленський
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