Зеленський відреагував на запуски ракет над АЕС: "Вони погрожують чи пристрілюються?"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запуски окупантами крилатих ракет над українськими атомними електростанціями (АЕС). Глава держави задався питанням: росіяни таким чином погрожують чи пристрілюються?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського .

"Вони запустили три ракети так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками АЕС. Причому відразу над блоками трьох АЕС - Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської. Що це таке? Вони загрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 25 квітня на Хмельницькій АЕС зафіксували проліт двох російських крилатих ракет.

Зазначимо, тижнем раніше окупанти запустили ракети над Південноукраїнською АЕС. В "Енергоатомі" ці випадки назвали черговим актом ядерного тероризму з боку Росії.

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