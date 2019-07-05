Зеленський відреагував на скандал з родиною нового голови Донецької ОДА

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з родиною нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка. Про це йшлося під час візиту глави держави в Донецьку область.

Зеленський закликав не ділити людей, які проживають на тимчасово окупованій території, на своїх і чужих.

"Я бачив багато інформації з приводу того, що брат Паші (Павло Кириленко, - ред.) працює в "ДНР", служить і так далі... Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Природно, у Паші там сім'я, там батьки його і там брат. Батьки там живуть, це їх земля, вони вважають себе українцями, вони нікуди не хочуть переїжджати. Я розумію, Паша пропонував батькам переїхати, однак це їх вибір. З братом людина не розмовляє, з політично розбіжностей. Сам Паша покинув ту територію, знаходиться в Україні, працює в Україні з перших днів окупації наших територій... Так що він такий же українець, як і ми. Я прошу не ділити людей на своїх і чужих, які живуть сьогодні на тимчасово окупованій території, вони такі ж українці", - сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації. У правоохоронних органах Кириленко працює з липня 2008 року. В кінці вересня 2017 його представили як нового військового прокурора Ужгородського гарнізону - підполковника юстиції. Раніше цю посаду обіймав Олександр Куць.