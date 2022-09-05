Зеленський відреагував на перемогу Трасс: зможемо зробити багато для захисту наших народів

Київ і Лондон спільно зможуть зробити дуже багато для захисту наших народів і провалу всіх деструктивних зусиль Росії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом Джонсоном в його новому статусі і не менше чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс", - зазначив Зеленський.
За його словами, Україна добре знає, що вона завжди була на світлій стороні європейської політики.
"Я вірю, що ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і провалу всіх деструктивних зусиль Росії. Головне - зберігати нашу єдність", - додав президент України.
Нагадаємо, сьогодні у Сполученому Королівстві призначено нового прем'єр-міністра країни. Ним стала чинний глава МЗС Британії Ліз трас. Трас отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.
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