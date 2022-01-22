Зеленський на відкритті мосту в Запоріжжі: сьогодні ми єднаємо країну не лише словами

"Сьогодні ми з’єднуємо нашу державу не лише словами. Сьогодні ми відкриваємо найвищий міст в України", - заявив голова держави, привітавши жителів Запоріжжя і всієї України з Днем Соборності.

Він нагадав, що з моменту початку будівництва виросло ціле покоління запоріжців, а в державі змінилось чотири президенти, які передавали цю недобудову одне одному в спадок.

"Але все це вже в минулому. Сьогодні ми, нарешті, з’єднуємо центр Запоріжжя і Хортицю. Щодня жителі міста будуть діставатися на роботу і навчання швидше. А значить - по-людськи, зручніше. А архітектурна підсвітка мосту милуватиме око всіх запоріжців", - сказав він.

Володимир Зеленський також заявив, що роботи на Запорізьких мостах велись цілодобово і без перерв. Цей об’єкт став одним із найбільш масштабних у програмі "Велике будівництво". Він складається з балкового і вантового мостів, автомагістралі протяжністю понад 9 км, 6 транспортних розв’язок і 26 штучних споруд. Рух першою частиною меншого, балкового мосту, відкрили наприкінці 2020 року.

"Наша кінцева мета - повністю добудувати цей комплекс мостів у обидва боки. Тож, верхова частина вантового мосту - тільки початок. Але, погодьтесь, дуже непоганий. 150 метрів, або хмарочос у 50 поверхів - це висота його пілону. 5 футбольних полів один за одним - це його довжина. Понад 6 тис. тонн, або 100 літаків "Мрія" - це вага усієї споруди. Ми робимо. Ми продовжуємо будувати Україну", - підкреслив президент.