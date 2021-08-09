Зеленський здійснив низку призначень в Збройних силах: хто отримав посаду
Президент Володимир Зеленський здійснив низку призначень у керівництві Збройних сил України. Нові командувачі військ були представлені главою держави сьогодні представив під час візиту на острів Зміїний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Так, український президент призначив:
- Миколу Олещука - командувачем Повітряних сил України;
- Максима Миргородського - командувачем Десантно-штурмових військ;
- Андрія Ковальчука - командувачем оперативного командування "Південь";
- Олега Мікаца - командувачем оперативного командування "Схід";
- Сергія Літвінова - командувачем оперативного командування "Захід";
- Володимира Коваля - заступником начальника Генерального штабу.
Що відомо про нових командувачів
Новий командувач ДШВ Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та став першим учасником війни на Донбасі, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.
Андрій Ковальчук, який отримав посаду командувача ОК "Південь", удостоєний звання Герой України, а під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Він також брав участь у захисті Луганського аеропорту та був двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.
Генерал-майор Олег Мікац, який став новим командувачем ОК "Схід", з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту. Його вважають одним з ключових командирів у цих боях.
Полковник Сергій Літвінов був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій.