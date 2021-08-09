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Зеленський здійснив низку призначень в Збройних силах: хто отримав посаду

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Україна, Понеділок 09 серпня 2021 18:53
Зеленський здійснив низку призначень в Збройних силах: хто отримав посаду Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський здійснив низку призначень у керівництві Збройних сил України. Нові командувачі військ були представлені главою держави сьогодні представив під час візиту на острів Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Так, український президент призначив:

  • Миколу Олещука - командувачем Повітряних сил України;
  • Максима Миргородського - командувачем Десантно-штурмових військ;
  • Андрія Ковальчука - командувачем оперативного командування "Південь";
  • Олега Мікаца - командувачем оперативного командування "Схід";
  • Сергія Літвінова - командувачем оперативного командування "Захід";
  • Володимира Коваля - заступником начальника Генерального штабу.

Що відомо про нових командувачів

Новий командувач ДШВ Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та став першим учасником війни на Донбасі, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Андрій Ковальчук, який отримав посаду командувача ОК "Південь", удостоєний звання Герой України, а під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Він також брав участь у захисті Луганського аеропорту та був двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац, який став новим командувачем ОК "Схід", з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту. Його вважають одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій.

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Володимир Зеленський Збройні сили України
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