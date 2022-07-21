Зеленський спростував фейк про свій стан та нагадав про вік Путіна

Президент України Володимир Зеленський записав відеоозвернення, у якому повідомив, що почуває себе добре і знаходиться у своєму кабінеті на робочому місці.

"Знаходжуся в кабінеті, так міцно як зараз я ніколи себе не почував. І погана новина для тих, хто запустив такі фейки - я не один, нас таких 40 мільйонів. І при всій повазі до похилого віку, 44 - це не 70", - сказав Зеленський, очевидно натякнувши на вік Путіна.

Сьогодні в ефірі радіостанцій TAVR Media прозвучав фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.