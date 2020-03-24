Зеленський попросив уряд Китаю про додаткової медичної допомоги

Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду Китаю з проханням про надання додаткової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом. Про це повідомили в Офісі президента.

Соответствуюющую прохання Зеленський озвучив під час зустрічі з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном., під час якої сторони обговорили питання протидії поширенню коронавіруса COVID-19.

зокрема, президент звернувся до китайського уряду з проханням надати тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби.

Також Зеленський висловив зацікавленість України у вивченні китайського досвіду боротьби з коронавірусом, а також в обміні інформацією з китайськими медиками.

"Глава держави відзначив зусилля китайської влади, які дозволили стабілізувати ситуацію з поширенням коронавіруса", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, вночі 23 березня в Україну прибув літак з Китаю, який доставив медичну допомогу для боротьби з коронавірусом. Зокрема, були доставлені два види тестів на коронавірус, медичні маски, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби для боротьби з поширенням COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Україна домовилася про регулярні телемостах з Китаєм з питань боротьби з розповсюдженням коронавіруса. Перший такий телеміст пройшов у вівторок, 24 березня.