Зеленський обговорив з президентом Швейцарії надання консульських послуг українцям в РФ

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twittwer Зеленського.
Зокрема, Кассіс відзначив гуманітарну допомогу зі Швейцарії.
Також лідери обговорили підготовку до конференції з відбудови України та посередницьку роль Швейцарії у наданні консульських послуг українцям в Росії.
Раніше ми повідомляли, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ.
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