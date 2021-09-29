Зеленський обговорив з президентом ФІБА проведення Євробаскету в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Спорт, і зокрема Євробаскет, - це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю", - сказав Зеленський під час зустрічі.

Глава держави запевнив президента ФІБА в тому, що Україна виконає всі необхідні вимоги для проведення Євробаскету у 2025 році, зокрема побудує спортивні арени.

"Я знаю, наскільки такі події важливі для національних федерацій і для всієї нації", - сказав зі свого боку Демірел.