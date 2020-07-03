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Зеленський обговорив з прем'єром Італії справу Марківа і відновлення авіасполучення

Новини » Політика     03.07.2020 - 16:12
Зеленський обговорив з прем'єром Італії справу Марківа і відновлення авіасполучення
Фото: Джузеппе Конте і Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Джузеппе Конте висловив сподівання, що до кінця року здійснить візит в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Під час бесіди лідери сторони обговорили відновлення регулярного авіасполучення між двома країнами найближчим часом.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що сподівається на справедливе рішення суду Італії щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа і його швидке повернення в Україну.

Президент подякував уряд Італії за оперативне надання гуманітарної допомоги для подолання наслідків повеней в західних регіонах.

"Надане Італією обладнання допоможе нам швидше впоратися з ліквідацією наслідків стихії та відновити постраждалу інфраструктуру Прикарпаття. Спасибі за оперативність прийняття вашого рішення і доставку в Україну гуманітарної допомоги", - заявив Зеленський.

У свою чергу Конте подякував за відправку українських лікарів, які допомагали боротися з COVID-19 в Італії. Після чого лідери обмінялися думками про ситуацію в країнах з подоланням наслідків пандемії.

Крім того, сторони сподіваються на швидке відновлення економічних зв'язків.

Окрему увагу Зеленський і Конте приділили ситуації з безпекою на Донбасі. Президент констатував слабкий прогрес у виконанні домовленостей нормандського саміту, хоча Україна зі свого боку дотримується всіх взятих на себе зобов'язань.

Крім того, прем'єр Італії висловив сподівання, що до кінця року відвідає Україну.

Нагадаємо, 20 березня між Зеленським та Конте також відбулася телефонна розмова.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийІталіяНацгвардия
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