Зеленський обговорив з Макроном коронавірус та ситуацію на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 грудня, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Французький лідер пообіцяв відвідати Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глави держав обговорили питання досягнення миру на Донбасі. Зокрема, Зеленський розповів президенту Франції про зусилля української сторони, а Макрон пообіцяв продовжити підтримку для просування в мирному процесі.

Макрон також наголосив на важливості виконання сторонами паризьких домовленостей "нормандської четвірки". Зеленський зі свого боку акцентував увагу на тому, що Україна виконала всі домовленості.

Крім того, президенти домовилися координувати зусилля країн щодо солідарного розподілу сертифікованої вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, до цього Зеленський повідомив про згоду Франції допомогти Україні в отриманні вакцини від коронавірусу. Він назвав це "жестом справжньої дружби".

Додамо, сьогодні у посольстві США зробили заяву щодо загострення ситуації на Донбасі. США відреагували на обстріл підрозділів ООС та цивільних, а також взяття в полон українського військового.