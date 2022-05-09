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Зеленський про обстріл Одеси під час візиту Мішеля: Ось справжнє ставлення РФ до Європи

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 23:51
Зеленський про обстріл Одеси під час візиту Мішеля: Ось справжнє ставлення РФ до Європи Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти завдали удару по Одесі під час візиту генсека Європейської Ради Шарля Мішеля. Тим самим Росія продемонструвала своє ставлення до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні, незважаючи на присутність президента Європейської Ради, російські військові знову завдали ракетного удару по Одеській області. Ось таке воно справжнє ставлення Росії до Європи, щоб не говорили в Москві", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, останні три дні Одесі піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети як з Чорного моря, так і території окупованого Криму.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня повідомив, що приїхав до Одеси, щоб відзначити День Європи. В цей же день Одеська область піддалася ракетній атаці.

Вчора, 8 травня, в місті прозвучала серія вибухів. Зазначимо, 7 травня в Одесі 4 ракети потрапили в приватне підприємство, де виготовляли меблі.

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Володимир Зеленський
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