Зеленський звернувся до силовиків через стрілянину у Києві

Президент України Володимир Зеленський вимагає від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ забезпечити координацію роботи щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни. Таку вимогу було висунуто через бійку зі стріляниною, що сталася в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, у тому числі із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

При цьому президент закликав силовиків прийняти ефективні превентивні заходи для запобігання порушення правопорядку.

Нагадаємо, 4 липня у центрі Києва сталася бійка зі стріляниною, постраждали троє людей: поліція відкрила справу.

Крім того, охоронців "Арена сіті", де сталася бійка, притягнуть до відповідальності за бездіяльність.