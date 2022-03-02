ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський звернувся до євреїв: кричіть про вбивства мирних людей

Новость на русском →
Україна, Середа 02 березня 2022 09:29
Зеленський звернувся до євреїв: кричіть про вбивства мирних людей Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський звернувся до євреїв з усього світу. Він закликав їх не мовчати про події в Україні та розповідати про вбивства мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення голови держави.

"В перший день війни жорстоко бомбили Умань, куди щороку приїжджають сотні тисяч євреїв. Помилилися. Потім Бабин Яр, де були розстріляно 100 тисяч євреїв. Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу - хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричить про вбивства мирних людей. Кричить про вбивства українців", - заклика Зеленський.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли меморіальний комплекс Бабин Яр.

Посольство Ізраїлю в Україні прокоментувало цинічні дії Росії, закликавши поважати святість цього місця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі