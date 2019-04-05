У результатах аналізів Зеленського не співпадають дати

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Зеленського.

Кандидат в президенти оприлюднив результати надіслані від клініки "Євролаб", які були зроблені 5 квітня. Зазначимо, спочатку дата взяття аналізів зазначалася 2 квітня, однак після зауважень у коментарях, у штабі Зеленського оприлюднили нове фото, у якому зазначалася дата взяття аналізів 5 квітня, тобто сьогодні.

Крім того, змінилася дата видачі документа. Спочатку вказувалася дата 2 квітня 14:24, а потім - 5 квітня 16:56.

"Додатково надсилаємо зразок Вашого біоматеріалу на дослідження вмісту наркотичних речовин до незалежної лабараторії мережі клінік HM Hospitalies (Іспанія).

Нагадаємо, сьогодні кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко проходили медобстеження, напередодні проведення дебатів. Порошенко здавав аналізи на НСК "Олімпійський", а Зеленський - у приватній клініці "Євролаб".