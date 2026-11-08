Зеленский обещает бесплатный проезд в наземном транспорте Киева

"Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, глава Кабмина, секретарь СНБО и министр внутренних дел уже представили варианты резервных транспортных схем для столицы.

Глава государства отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о необходимом количестве транспорта и реорганизации дорожного движения в отдельных районах Киева.

"Важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры поддержки бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта на случай перебоев в работе метро или возникновения проблем с мостами через Днепр", - заявил Зеленский.