Зеленский обещает бесплатный проезд в наземном транспорте Киева

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий должен представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, глава Кабмина, секретарь СНБО и министр внутренних дел уже представили варианты резервных транспортных схем для столицы.
Глава государства отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о необходимом количестве транспорта и реорганизации дорожного движения в отдельных районах Киева.
"Важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры поддержки бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта на случай перебоев в работе метро или возникновения проблем с мостами через Днепр", - заявил Зеленский.
Напомним, ночью 7 ноября Россия трижды атаковали Киев баллистическими ракетами.
Под ударом оказались энергетика, жилые дома и Северный мост.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на мосту повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач.