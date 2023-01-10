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Зеленский обсудил срочные оборонные потребности с премьер-министром Бельгии

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Вторник 10 января 2023 17:18
Зеленский обсудил срочные оборонные потребности с премьер-министром Бельгии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. В ходе нее были обсуждены срочные оборонные потребности ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Обсудили срочные оборонные потребности Украины на фоне возможной эскалации на фронте", - говорится в заявлении.

Зеленский пригласил премьер-министра Бельгии присоединиться к реализации украинской 10-шаговой формулы мира.

"Поблагодарил за приют украинских граждан", - добавил президент.

Напомним, что Бельгия не откажется от ядерной энергетики из-за войны РФ против Украины.

Также Украина получит от Бельгии дистанционно управляемые подводные дроны R7 производства компании ECA Robotics Belgium.

Бельгия передаст Украине генераторы, а также усилит военную помощь. Кроме того, европейская страна присоединилась и предоставила финансирование украинской инициативе "Grain From Ukraine".

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