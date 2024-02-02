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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию двусторонних экономических отношений

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым в пятницу, 2 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Пообщались по телефону с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В первую очередь поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране", - написал Зеленский.

Президент также проинформировал своего коллегу о результатах работы советников безопасности по реализации украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.

Кроме того, Зеленский сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Также президенты обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.

Позиция Казахстана относительно войны РФ против Украины

Казахстан открыто не осуждает войну, но и не поддерживает Россию, хотя вместе с ней состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также Казахстан запретил товары с российскими символами войны. Это связано с тем, что участились случаи рекламы и товаров, в том числе детских. Предлагалось ввести административную ответственность в случае нарушения.

Казахстан отправил гуманитарную помощь Украине на сумму 5 миллионов долларов США, которая включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Казахстан также принимает украинских беженцев. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, на июль 2023 года в Казахстане проживало около 20 тысяч украинских беженцев.

 

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Владимир ЗеленскийКазахстан