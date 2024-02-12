Зеленский обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с президентом ЮАР

Президент Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, провел разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
"Пообщался по телефону с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой", - говорится в заявлении.
Зеленский поблагодарил за участие представителя ЮАР во встречах советников по реализации "формулы мира".
"Рассказал о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Договорились продолжить контакты на разных уровнях", - добавил глава Украины.
В своем видеообращении Зеленский рассказал, что обсуждал с Рамафосой усилия для возвращения Украине реального и справедливого мира.
Именно такого мира, которого заслуживает каждый народ и ради которого Украина предложила "формулу мира". Десять пунктов, которые охватывают все аспекты российской агрессии против нашего государства", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что Африка должна быть представлена во всех глобальных процессах.
Напомним, Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечение как можно большего количества стран к поддержке такой инициативы.
В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.
Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак предположил, что к встречам по формуле мира могут допустить Россию. Готовность к обсуждению этого вопроса будет на втором Глобальном саммите мира.
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