RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Испании

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 октября, провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Он поблагодарил испанский народ и правительство за принципиальную политическую и военную поддержку Украины. Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества двух стран.

"Владимир Зеленский также выразил надежду, что председательство Испании в Совете Европейского союза станет результативным в вопросе начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили предстоящие международные события и актуальные вопросы безопасности общей европейской повестки дня.

Помощь от Испании

Испания поддерживает Украину и регулярно оказывает военные помощь.

В частности, Испания передала Украине четыре отремонтированных танка Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь.

В конце сентября сообщалось, что Испания передаст для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты и военные грузовики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИспанияВойна в Украине