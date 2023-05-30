Зеленский обсудил с Шольцем усиление украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Twitter.
"У меня был предметный телефонный разговор с канцлером Шольцом. Я поблагодарил его за реализацию мощного оборонного пакета стоимостью 3 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Лидеры стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в Германию, и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, в частности ПВО.
"Мы согласовали наши позиции накануне предстоящих международных мероприятий", - добавил Зеленский.
Недавно министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.
Более подробно о новом пакете помощи и какое оружие получит Украина - читайте в материале РБК-Украина.
Украина получит больше систем противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. В пятницу, 26 мая, там подписали дополнительные контракты на поставки.
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