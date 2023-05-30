RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с Шольцем усиление украинской ПВО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Twitter.

"У меня был предметный телефонный разговор с канцлером Шольцом. Я поблагодарил его за реализацию мощного оборонного пакета стоимостью 3 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Лидеры стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в Германию, и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, в частности ПВО.

"Мы согласовали наши позиции накануне предстоящих международных мероприятий", - добавил Зеленский.

Помощь от Германии

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.

Более подробно о новом пакете помощи и какое оружие получит Украина - читайте в материале РБК-Украина.

Украина получит больше систем противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. В пятницу, 26 мая, там подписали дополнительные контракты на поставки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПВОВойна в Украине