Зеленский обсудил с Шольцем усиление украинской ПВО

"У меня был предметный телефонный разговор с канцлером Шольцом. Я поблагодарил его за реализацию мощного оборонного пакета стоимостью 3 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Лидеры стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в Германию, и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, в частности ПВО.

"Мы согласовали наши позиции накануне предстоящих международных мероприятий", - добавил Зеленский.

Помощь от Германии

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.

Более подробно о новом пакете помощи и какое оружие получит Украина - читайте в материале РБК-Украина.

Украина получит больше систем противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. В пятницу, 26 мая, там подписали дополнительные контракты на поставки.