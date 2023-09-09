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Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии укрепление диалога между странами

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом обсудил вопрос сотрудничества между странами и укрепление диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Лидеры государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Королевством Саудовской Аравии в продолжении их диалога, что было начато во время двусторонней встречи в Джидде 19 мая.

"Владимир Зеленский выразил благодарность Наследственному принцу Мухаммаду бин Салману аль Сауду за последовательную поддержку всех мирных усилий", - говорится в публикации.

Также отмечается, что украинский президент "особо отметил" успешное проведение в Саудовской Аравии 5 августа второй встречи советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств стран мира по ключевым принципам украинской "формулы мира".

Украинская формула мира и саммит в Джидде

Напомним, что 5-6 августа в Саудовской Аравии прошел двухдневный саммит, главной темой которого стала украинская формула мира.

Отметим, что эту формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии. А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

На встречу в Джидде были приглашены представители более 40 стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику и Китай.

Подробно о том, как саммит в Джидде стал переломным моментом в консолидации мирового сообщества вокруг Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСаудовская Аравия