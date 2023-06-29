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Зеленский обсудил с президентом Гватемалы формат саммита Украина - Латинская Америка

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Среди прочего они обсудили форматы саммита Украина - Латинская Америка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Спасибо за инициированную декларацию в поддержку Украины на Генеральной ассамблее Организации американских государств и за региональное лидерство в Core Group по созданию специального трибунала", - сообщил он.

Также лидеры двух стран скоординировали усилия перед предстоящими международными мероприятиями.

"Обсудили реализацию формулы мира, возможные форматы саммита Украина - Латинская Америка и сотрудничество в сфере безопасности, в частности поддержку Украины специалистами и техникой для разминирования", - сообщил президент.

Формула мира

Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре прошлого года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает восстановление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней войны.

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Владимир ЗеленскийГватемалаВойна России против Украины