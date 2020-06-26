ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський обіцяє податкову підтримку туристичній галузі

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 16:15
Зеленський обіцяє податкову підтримку туристичній галузі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В Україні готують податкову підтримку внутрішньому туризму

Верховна рада України може встановити податкову підтримку туристичній галузі. Відповідний закон можуть ухвалити до 15 липня.

Про це на брифінгу в Херсоні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, мова йде про податки на туризм, але він "не хоче забігати наперед".

"Ми розглядаємо дуже важливий законопроект, який, я впевнений, ми встигнемо проголосувати у Верховній Раді до 15 липня, поки депутати працюють... це такий невеликий анонс - ми будемо допомагати і податками також внутрішньому туризму", - зауважив Зеленський.

Він також анонсував, що найближчим часом уряд представить велику програму з розвитку туризму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення, в тому числі для розвитку внутрішнього туризму.

У травні РБК-Україна повідомляло, що в країні чекають на зростання внутрішнього туризму; як заявила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів, люди втомилися від карантину, їм не вистачає відпочинку, але деякий час буде зберігатися певний страх їхати за кордон, щоб не захворіти там.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийтуризмПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся