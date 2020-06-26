Зеленський обіцяє податкову підтримку туристичній галузі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В Україні готують податкову підтримку внутрішньому туризму

Верховна рада України може встановити податкову підтримку туристичній галузі. Відповідний закон можуть ухвалити до 15 липня.

Про це на брифінгу в Херсоні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, мова йде про податки на туризм, але він "не хоче забігати наперед".

"Ми розглядаємо дуже важливий законопроект, який, я впевнений, ми встигнемо проголосувати у Верховній Раді до 15 липня, поки депутати працюють... це такий невеликий анонс - ми будемо допомагати і податками також внутрішньому туризму", - зауважив Зеленський.

Він також анонсував, що найближчим часом уряд представить велику програму з розвитку туризму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення, в тому числі для розвитку внутрішнього туризму.

У травні РБК-Україна повідомляло, що в країні чекають на зростання внутрішнього туризму; як заявила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів, люди втомилися від карантину, їм не вистачає відпочинку, але деякий час буде зберігатися певний страх їхати за кордон, щоб не захворіти там.

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Автор: РБК-Україна