Зеленский о новых санкциях СНБО: часть глобального давления на Россию

Украинские санкции - это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против нашей страны и помогает разжигать агрессию, могут быть только маргиналами для мира.

"Есть новые санкции СНБО. Более 400 человек и компаний. Большинство из них - российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские и сирийские лица, те, кто помогает террору. Каждый такой наш санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции - это часть глобального давления на Россию", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все, кто производит оружие для террора против Украины, помогает России разжигать агрессию, в том числе снабжая "Шахедами", и поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира.

"Есть только один субъект, который разрушает жизнь: это Россия. Есть только один способ защитить жизнь: надо выгнать русскую армию с украинской земли. И мы это сделаем. Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава каждому и каждой, кто помогает!", - отметил президент.