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Зеленський про нормандський формат: нам потрібна зустріч, за якою слідує результат

Братислава, Четвер 24 вересня 2020 12:15
Зеленський про нормандський формат: нам потрібна зустріч, за якою слідує результат
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна чекає зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Така зустріч повинна дати конкретний результат.

Про це на брифінгу під час візиту до Словаччини заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, поки точної дати саміту лідерів нормандського формату немає.

"Що стосується зустрічі радників, я скажу відверто - ми чекаємо зустрічі. Нам потрібна зустріч, за якою слідує результат. Якщо зустрічалися наші радники і потім зустрічалися лідери "нормандської четвірки" - то потім ми повернули додому 140 живих людей", - сказав Зеленський.

Президент додав, що після зустрічі радників має відбутися зустріч лідерів "нормандської четвірки". Зараз йде підготовка до її проведення.

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту в Австрію Зеленський заявив, що зустріч радників у нормандському форматі може відбутися до кінця нинішнього тижня. При цьому точної дати поки немає.

При цьому в Кремлі повідомляли, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в найближчому майбутньому, хоча й зазначили, що зараз марно фіксувати конкретні дати.

Також РБК-Україна писала, що Володимир Зеленський зізнався, що веде обмежену комунікацію з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому вона має предметний характер.

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