Зеленський: неможливо переоцінити внесок України в перемогу над нацизмом

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У 75-ту річницю закінчення Другої світової війни президент Володимир Зеленський відзначив великий внесок України у перемогу над нацизмом. Він зазначив, що легендарний танк Т-34 був створений у Харкові.

Про це глава держави заявив в рамках робочої поїздки в Харківську область, передає прес-служба Офісу президента.

"Сьогодні світ відзначає 75-ту річницю офіційного закінчення Другої світової війни. Ви знаєте, неможливо переоцінити вклад, який внесла у перемогу над нацизмом наша країна, наш народ і, зокрема, харків'яни", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що з ворогом на фронті боролися тисячі українських воїнів, а легендарний танк Т-34, який зламав нацистам плани та змінив хід війни, був створений у Харкові командою дизайнерів на чолі з Михайлом Кошкіним.

"Подякуймо всім, хто 75 років тому захистив свою рідну прекрасну землю! І, звичайно, ми завжди вдячні всім нашим військовим, які сьогодні захищають країну на сході", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Зеленського відреагували на заяву Фокіна про амністію бойовикам, які воюють проти України на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні бойовики на Донбасі порушили перемир'я, яке діє з 27 липня.