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Зеленский - союзникам: давайте обеспечим блэкаут террора РФ и Путин будет искать путь к миру

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация будет вынуждена искать путь к настоящему миру только тогда, когда ее ограничат в возможности терроризировать соседей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как отметил президент, война продолжается только потому, что российский диктатор Владимир Путин имеет возможность продолжать террор, удары и вести боевые действия в целом. 

"Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина: ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина и ее союзники должны "обеспечить блэкаут российскому террору", чтобы достичь настоящего мира. 

Война с Россией

Как отмечал недавно президент, война с Российской Федерацией будет продолжаться до победы Украины. В то же время враг может ускорить ее завершение, если покинет временно оккупированные территории.

Стоит также напомнить и то, что Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с диктатором Путиным. Если Россия желает вернуться к диалогу, она должна полностью покинуть территорию Украины, изменить политическую элиту, признать военные преступления и выдать организаторов войны для трибунала. 

Также вскоре на территории Швейцарии пройдет саммит мира во время которого страны и организации обсудят украинскую формулу мира, которая должна способствовать завершению войны на справедливых для Украины условиях. 

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