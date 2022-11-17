Зеленский назвал условия транзита российского аммиака через Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на конференции Bloomberg New Economy Forum.

Украина может возобновить транзит российского аммиака только после того, как состоится обмен пленными по формуле "всех на всех", заявил Зеленский.

"Об экспорте аммиака. Мы можем договориться, только если будет реализован обмен "всех на всех". Мы не хотим осуществлять торговлю с Россией, помогать им, они - наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться, только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных", - сказал президент.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" через свою территорию Украина остановила еще 24 февраля. Оператором украинской части этого трубопровода, протяженность которой составляет 1,018 тысячи километров, является госпредприятие "Укрхимтрансаммиак". Непосредственно поставкой российского аммиака на экспорт после доставки по трубопроводу занимался государственный Одесский припортовый завод.