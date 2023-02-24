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Зеленский назвал России условие для начала поиска формата дипломатического завершения войны

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Только когда Россия прекратит уничтожать украинцев и украинскую землю, можно будет говорить о начале поиска формата дипломатического завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Давайте с самого начала. Из того, что вы (Россия – ред.) нарушили. Первый пункт – уважайте наше право жить на нашей земле, выйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, воду", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что только после того, как Россия все это прекратит, можно будет сказать, в каком формате дипломатично ставить точку.

Напомним, сегодня президент назвал условие для дипломатической фиксации конца войны.

Кроме того, вчера, 23 февраля, Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по формуле мира.

Также мы писали, что премьер Италии Джорджа Мэлони назвала замечательной отправной точкой украинскую формулу мира.

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