Зеленский назвал причину провала переговоров в Стамбуле в начале войны

Мирные переговоры в Стамбуле в марте 2022 года потерпели неудачу из-за того, что Владимир Путин умеет разговаривать только на языке ультиматумов. С тех пор ничего не изменилось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита мира в Швейцарии, которая транслировалась в Youtube

"Ведь никакие ультиматумы не являются переговорами. С этими ультиматумами Путин приехал на танке во время вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали, и показали ультиматум", - сказал Зеленский.

По его словам, "потом этих ультиматумов было много, были разные".

"Кстати, ничем не отличаются от последних "предложений" Путина. У него не предложения, у него ультиматумы", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что ультиматумы позволяют делать паузы. "Минские соглашения были ультиматумом, и был заморожен конфликт. Ему нужна была эта пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. Поэтому любые ультиматумы для Путина, это потребность в паузе. Пауза, чтобы подготовить своих военных, натренировать их. Потому что он потерял уже свою натренированную армию", - добавил Зеленский.