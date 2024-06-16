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Зеленский назвал причину провала переговоров в Стамбуле в начале войны

Украина, Воскресенье 16 июня 2024 17:44
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Зеленский назвал причину провала переговоров в Стамбуле в начале войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мирные переговоры в Стамбуле в марте 2022 года потерпели неудачу из-за того, что Владимир Путин умеет разговаривать только на языке ультиматумов. С тех пор ничего не изменилось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита мира в Швейцарии, которая транслировалась в Youtube

"Ведь никакие ультиматумы не являются переговорами. С этими ультиматумами Путин приехал на танке во время вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали, и показали ультиматум", - сказал Зеленский.

По его словам, "потом этих ультиматумов было много, были разные".

"Кстати, ничем не отличаются от последних "предложений" Путина. У него не предложения, у него ультиматумы", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что ультиматумы позволяют делать паузы. "Минские соглашения были ультиматумом, и был заморожен конфликт. Ему нужна была эта пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. Поэтому любые ультиматумы для Путина, это потребность в паузе. Пауза, чтобы подготовить своих военных, натренировать их. Потому что он потерял уже свою натренированную армию", - добавил Зеленский.

Напомним, 29 марта 2022 года в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций. Переговоры потерпели неудачу. После этого Путин неоднократно заявлял о готовности вернуться к переговорам на своих условиях и демонстрировал проект своих предложений в Стамбуле, ограничивающих суверенитет Украины.

Кроме того, Путин перед саммитом мира в Швейцарии (15-16 июня) выдвинул "ультиматум" Украине, требуя оставить области, которые Кремль считает своими территориями.

По данным опроса КМИС, большинство украинцев (60%) считают, что Россия намерена уничтожить украинскую нацию (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%).

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Владимир Зеленский Стамбул
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