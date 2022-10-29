Зеленский назвал первый шаг для переговоров с РФ

"Мне в целом уже сложно сказать, кто такой президент Путин или что это. Путин сегодня - это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом Путин, который идет агрессивными шагами по уничтожению нации", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина не готова говорить сегодня с Путиным и вообще с таким режимом и подходом неуважения к суверенитету и свободе. Так, неуважение проявляется как минимум в том, что российские военные находятся на территории нашего государства и убивают здесь.

"Итак, первый должен быть шаг - выйти из наших территорий", - отметил он.

При этом Зеленский добавил, что дальнейший разговор будет зависеть и от того, как россияне покинут нашу страну. Так, если оккупанты выйдут после того, как их оттеснят наши защитники - это один формат диалога. А если захватчики сами покинут наши земли - будет более мягкий переход от войны к дипломатии.

"Здесь зависит от военно-политического руководства РФ, что они выбирают. При чем они это выбирают не для нас. Они выбирают формат диалога для своего общества, сколько лет после войны оно будет изолировано от мира - 10-20 или 100 лет. Когда у тебя руки в крови - никто не хочет давать тебе руку, а отмыться очень сложно", - отметил президент.