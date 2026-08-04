Зеленский назвал ожидания от Клименко в СНБО, ждет предложений

Стало известно, какие задачи поставлены перед новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Игорем Клименко после его назначения на эту должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что официально представил нового секретаря СНБО Игоря Клименко.
По словам главы государства, во время работы министром внутренних дел Клименко продемонстрировал способность эффективно координировать работу силовых и спасательных структур, и теперь этот опыт должен быть использован на новой должности.
"Игорь доказал свою эффективность работой в Министерстве внутренних дел Украины", - отметил глава государства.
По его словам, МВД объединяет систему органов безопасности и спасательных служб, работу которых координирует министр внутренних дел.
Теперь аналогичную координационную функцию необходимо максимально усилить уже в СНБО Украины.
По словам Зеленского, новый секретарь СНБО должен обеспечить более слаженное взаимодействие правительства, Офиса президента, военного командования и специальных служб при подготовке страны к зимнему периоду.
Президент также подчеркнул необходимость максимально ускорить подготовку к локализации в Украине производства систем противовоздушной обороны, необходимых ракет и других видов вооружения.
Кроме того, среди приоритетов названы противодействие киберугрозам со стороны России и борьба с российской дезинформацией.
"Ожидаю от Игоря Клименко предложений, какие решения необходимо принять ради больших результатов для Украины", - отметил Зеленский.
Напоминаем, что ранее в Украине объявили об обновлении подходов к работе Совета национальной безопасности и обороны. В рамках изменений были перераспределены направления ответственности, а Игорю Клименко и Рустему Умерову определили новые задачи в системе национальной безопасности и обороны страны.