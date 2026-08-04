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Зеленский назвал ожидания от Клименко в СНБО, ждет предложений

18:26 04.08.2026 Вт
2 мин
Чем же будет заниматься новый секретарь СНБО?
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Стало известно, какие задачи поставлены перед новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Игорем Клименко после его назначения на эту должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Какие задачи поставил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что официально представил нового секретаря СНБО Игоря Клименко.

По словам главы государства, во время работы министром внутренних дел Клименко продемонстрировал способность эффективно координировать работу силовых и спасательных структур, и теперь этот опыт должен быть использован на новой должности.

"Игорь доказал свою эффективность работой в Министерстве внутренних дел Украины", - отметил глава государства.

По его словам, МВД объединяет систему органов безопасности и спасательных служб, работу которых координирует министр внутренних дел.

Теперь аналогичную координационную функцию необходимо максимально усилить уже в СНБО Украины.

Подготовка к зиме и развитие оборонной промышленности

По словам Зеленского, новый секретарь СНБО должен обеспечить более слаженное взаимодействие правительства, Офиса президента, военного командования и специальных служб при подготовке страны к зимнему периоду.

Президент также подчеркнул необходимость максимально ускорить подготовку к локализации в Украине производства систем противовоздушной обороны, необходимых ракет и других видов вооружения.

Кроме того, среди приоритетов названы противодействие киберугрозам со стороны России и борьба с российской дезинформацией.

"Ожидаю от Игоря Клименко предложений, какие решения необходимо принять ради больших результатов для Украины", - отметил Зеленский.

Напоминаем, что ранее в Украине объявили об обновлении подходов к работе Совета национальной безопасности и обороны. В рамках изменений были перераспределены направления ответственности, а Игорю Клименко и Рустему Умерову определили новые задачи в системе национальной безопасности и обороны страны.

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