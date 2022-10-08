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Зеленский назвал лучший вариант для оккупантов после взрыва на Крымском мосту

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Украина, Суббота 08 октября 2022 21:27
Зеленский назвал лучший вариант для оккупантов после взрыва на Крымском мосту Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

После взрыва на Крымском мосту у россиян есть только один лучший вариант действий - бегство с оккупированных территорий Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Сегодня на территории нашего государства был не плохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнца, к сожалению в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать и знают что наше будущее оно солнечное. Это будущее без оккупантов на всей нашей территории, в том числе и в Крыму. Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них", - заявил президент.

Зеленский добавил, что если оккупантов заставляют остаться на захваченной территории, то любой оккупант может сдаться в плен.

"Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции", - добавил президент.

Также Зеленский заявил, что любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, не оставят.

Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал всех мобилизованных россиян сдаваться в плен, поскольку Украина гарантирует сохранение их жизни.

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