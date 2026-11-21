Глава государства выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за разблокирование и эвакуацию украинцев из Олешек. По его убеждению, успешное проведение этой миссии дает надежду на то, что возможны и новые гуманитарные операции.

Этот вопрос Зеленский уже обсудил с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. В центре внимания были разные важные аспекты, в частности, перечень населенных пунктов, а также количество людей, которых необходимо будет эвакуировать.

"И есть вот такой обновленный список, который мы передали омбудсману и американской стороне. Олешки - это уже сделано. Далее - Раденск, Костогрызово, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Гладковка, Большие Копани, Кардашинка, Большая Кардашинка. Это была Херсонская область. Запорожская область - Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница, Васильевка", - уточнил Зеленский.

По словам главы государства, этот список будут обновлятся. Последующий процесс будет зависеть от полноты информации и количества людей, которых можно будет спасти из российской оккупации.