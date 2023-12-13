Зеленский назвал цель визита в Норвегию

"Прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина - Северная Европа". Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе", - рассказал Зеленский. что главная цель - безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте.

Также президент проведет двусторонние переговоры с участниками саммита.

"Встречусь с Его Величеством Королем Гаральдом V, посещу Стортинг, пообщаюсь с норвежскими политиками и предпринимателями. Лично благодарю Норвегию за всю очень своевременную и принципиальную поддержку, которую она оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения", - добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло, столицу Норвегии, с неанонсированным визитом 13 декабря.

Первый саммит "Украина - Северная Европа"

Напомним, первый саммит "Украина - Северная Европа" состоялся в мае 2023 года. В нем президент Владимир Зеленский принял участие во время официального визита в Финляндию. Саммит проходил в Хельсинки.

Украина предложила скандинавским странам провести саммит мира в конце апреля. Само предложение о проведение саммита прозвучало во время лпереговоров главы ОП Андрея Ермака с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и внешнеполитическим советником президента Финляндии.