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Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками в случае переговоров с РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

США и Китай могуть стать посредниками в случае переговоров с Россией. Это позволит закончить войну для Украины справедливо.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

"Я думаю Америка, Китай. Я думаю вдвоем. Я знаю, что у них есть очень большие вопросы. Я это понимаю. Но мне кажется, если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить где-то позиции, чтобы остановить Путина вместе. Каждый по-своему, но вместе", - сказал он.

В противном случае, по словам президента, будет предложено окончание войны, которое не будет справедливо для Украины.

"Ведь Россия будет играть, Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. Он работает над этим и его команда постоянно над этим работает. И поэтому, мне кажется, самое мощное - это обоюдное давление США и Китая", - констатировал Зеленский.

Переговоры РФ и Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока возможна лишь одна модель переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого нужно задействовать посредников, привлеченных в создании зернового коридора.

Например, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна хочет стать посредником для "справедливого мира" между Украиной и Российской Федерацией.

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