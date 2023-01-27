Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления

"Я не готов говорить об этом очень подробно, потому что российские оккупанты бьют по нашим логистическим центрам. Поэтому нам сейчас нужно 300 - 500 танков", - заявил президент.

Зеленский объяснил, что эти танки необходимы для наступательных действий на украинской земле. Эта бронированная техника необходима для защиты украинцев. Президент поблагодарил союзников, которые передают Украине танки, и весь мир за поддержку. По его словам, количество танков и сроки, когда они могут доехать до украинской территории, имеют решающее значение.

"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, что это оружие едет месяцами. Я не говорю, что в этом кто-то виноват, просто говорю, что облегчение наступает тогда, когда то, что партнеры дают , начинает работать в защиту нашей армии", - сказал президент.

Глава государства добавил, что пять, восемь, десять танков не решают вопрос на поле боя.