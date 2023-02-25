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Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине

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Суббота 25 февраля 2023 16:05
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодня под российской оккупацией находятся почти 2 тысячи населенных пунктов Украины. Ежедневно враг пытается увеличить это число.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.

"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, Россия сейчас оккупировала 1877 украинских городов и сел. Враг пытается увеличить это число и добавить еще миллионы сломанных судеб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, с середины и до конца весны в Украине ожидаются решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.

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Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
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