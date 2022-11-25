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Зеленский назвал главную миссию Европы в ближайшей перспективе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции The idea of Europe и призвал своих европейских коллег к сохранению единства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины.

Зеленский отметил, что линия фронта в Украине стала линией борьбы Европы за себя. И спустя 274 дня полномасштабной войны - очевидно, что антиевропейская агрессия России испытывает провал, а европейская свобода будет гарантирована.

"Россия пока еще прибегает к разным формам террора. России пока хватает ракет и артиллерии, чтобы каждый день убивать людей и провоцировать новые трудности для Украины и всей Европы. Но нет и не будет того, на что российский империализм всегда делал ключевую ставку и что, в конце концов, приводило Европу к поражениям", - добавил он.

Также украинский лидер подчеркнул, что сейчас в Европе нет расколов и задача номер один - сохранять такую реальность.

"Нет Украины отдельно от Европы, так же как нет Польши, Литвы, Румынии, Латвии, Германии, или Франции отдельно от Европы. Это наш континент. Это наша жизнь. И это наш путь, по которому мы можем пройти. И эту зиму. И эту войну. Все мы вместе – все европейцы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский выступил на саммите G20. Глава государства в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" заявил, что наступило время прекратить разрушительную войну России в Украине.

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Владимир Зеленский