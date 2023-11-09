Зеленский назвал главные шаги для окончания горячей стадии войны

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение к студентам Мексики.

"Все закончится миром, но не нашим миром с Россией - она просто его не хочет. Она представляет мир по-своему. А мы представляем его как независимое, свободное, европейское государство. Поэтому только восстановление территориальной целостности, восстановление прав и свобод людей, восстановление суверенитет - это главные принципы окончания этой горячей стадии войны, а затем - восстановление справедливости", - заявил он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки. Впрочем, он не возразил, что такие предложения звучат.

"Есть такие голоса, есть такие предложения. Но этот зверь на этом не остановится. Потому что его политика ничем не отличается от политики ненасытного нацизма. Поэтому мы должны бороться. Поэтому люди в мире должны осознавать: если мы будем жертвами, то мы будем не последними", - отметил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что сегодня невозможно говорить о каких-либо отношениях с Россией, поэтому этот вопрос следует отдать на усмотрение будущих поколений.

"Это будет зависеть от того, как Россия закончит эту войну. Выйдет ли она с нашей территории самостоятельно, будут ли готовы их поколения извиняться, будет ли восстановлена справедливость из-за приговоров суда", - отметил Зеленский.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения, но сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно издание The Washington Post сообщило, что украинская и российская делегации обсуждают три вопроса: обмен пленными и телами погибших военных, судоходство в Черном море и возвращение депортированных украинских детей.

Также американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопросы возможных мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.